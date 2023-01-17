Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen İmamoğlu'na bir destek ziyareti daha! 60 kişi toplanıp gittiler

İstanbul'daki cemevi derneklerinin başkanları, yöneticileri ve dedelerden oluşan yaklaşık 60 kişilik bir heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. İktidar kanadının 21. yüzyılda 'sen-ben', 'siz-biz', 'ben ve diğerleri' anlayışlarıyla hareket ettiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Akıl alır gibi değil yani. ve buradan ülkenin geleceğini planlamaya çalışan bir güruh, bir ekip. Biz bu güruha, bu fırsatı vermemeliyiz ve vermeyeceğimizi de düşünüyorum. Şahsıma dönük yapılan bu hukuki müdahaleler, ki bunun özü her ne kadar Ekrem İmamoğlu gibi gözükse de öyle değil- esasen milletimizin iradesine karşı büyük bir müdahaledir. Yapılan bu girişimin sonuçsuz kalmasını hep birlikte sağlamamız gerekir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendisine destek ziyaretinde bulunan İstanbul'daki cemevi derneklerinin başkanları, yöneticileri ve dedelerden oluşan yaklaşık 60 kişilik heyeti Saraçhane'deki ana yerleşkede bulunan İBB Meclis Salonu'nda ağırladı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

"BU GİRİŞİMİN SONUÇSUZ KALMASINI HEP BİRLİKTE SAĞLAMAMIZ GEREKİR: Sizleri burada ağırlamaktan elbette mutluyum, burası sizin eviniz. Elbette ki burada başka bir konuyu konuşmak, hatta İstanbul'un sorunlarını tartışmak, paylaşmak, sizlerin var olan sorunlarınızı beraber dertleşmek isterdim. Şahsıma dönük yapılan bu hukuki müdahaleler, ki bunun özü her ne kadar Ekrem İmamoğlu gibi gözükse de öyle değil, esasen milletimizin iradesine karşı büyük bir müdahaledir. Yapılan bu girişimin sonuçsuz kalmasını hep birlikte sağlamamız gerekir.