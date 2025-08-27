Cemalettin Kaflı'nın Cenazesi Kocaeli'nde Toprağa Verildi

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'nın cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Kaflı'nın cenazesi, Yenikent Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Gebze Çoban Mustafapaşa Camisi'ne getirildi.

Daha sonra Kaflı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kaflı'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.