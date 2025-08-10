Cemalettin Akyüz'e Veda Yemeği Düzenlendi

Cemalettin Akyüz'e Veda Yemeği Düzenlendi
Kırklareli Jandarma Komutanlığı görevinden Çanakkale'ye atanan kıdemli albay Cemalettin Akyüz için veda yemeği düzenlendi. Vali Uğur Turan, Akyüz'e yeni görevinde başarı dileyerek, Kırklareli'ndeki başarılı hizmetleri için teşekkür etti.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı görevinden Çanakkale Jandarma Komutanlığına atanan kıdemli albay Cemalettin Akyüz'e veda yemeği düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen programda, Akyüz'e yeni görevinde başarı diledi.

Akyüz'ün çok çalışkan olduğunu dile getiren Turan, Kırklareli'ndeki başarılı hizmetlerinden dolayı Akyüz'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan'a Akyüz'e plaket verdi.

Programa protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
