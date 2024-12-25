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Cemal Üstündağ 44 Yıl Sonra Emekli Oldu

Cemal Üstündağ 44 Yıl Sonra Emekli Oldu
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Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 44 yıl görev yapan Müdür Yardımcısı Cemal Üstündağ, emekli oldu. Törende öğretmen ve öğrencileri duygusal anlar yaşadı.

Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesinde 44 yıl boyunca görev yapan Müdür Yardımcısı Cemal Üstündağ, emekli oldu.

Üstündağ için okulda düzenlenen törene, Üstündağ'ın öğrencisi olan ve en son görev yaptığı okulda okul müdürü olarak çalışan Hakan Koca ve Müdür Yardımcısı Seval Güler'de katıldı.

Okul Müdürü Hakan Koca, konuşmasında, Cemal Üstündağ'ın kendisi ve diğer tüm öğrencileri için sadece bir öğretmen değil, tüm çevresine örnek bir insan olduğunu belirterek, "Onun bilgi birikimi, disiplini ve içtenliği bu okula büyük değer kattı. Bizler onun yolunda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Müdür Yardımcısı Seval Güler ise Üstündağ'ın kendilerine kazandırdığı insani değerlerin altını çizerek, "Hocamızdan öğrendiğimiz her şey bizler için bir rehber niteliğinde. Onunla aynı çatı altında görev yapmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Cemal Üstündağ, 44 yıl önce başladığı öğretmenliğin hayatının en anlamlı yolculuğu olduğunu belirterek, "Bugün burada, benimle aynı okulu paylaşan öğrencilerim ve değerli meslektaşlarımla vedalaşıyorum. Sizlerle çalışmak benim için tarifsiz bir mutluluktu." diye konuştu.

Öğrenciler, Cemal Üstündağ'a çiçek ve plaket sundu.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
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