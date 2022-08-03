Cem Muhammet 2 kilo 100 gram aldı, çikolata yemeye başladı

BURSA'da çöp evden çıkarılan ve 9 gündür Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'yı (9) Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Artık yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Türkiye'den çikolatalar, oyuncaklar ve bir sürü şey geliyor. Onların da tadına bakmaya başladı" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Bursa'da çöp evden çıkarılan Cem Muhammet A.'yı tedavi gördüğü odada ziyaret etti. Özkan ve Çete, 9 gündür tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Cem Muhammet'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrekte bir sıkıntısı yoktu. Kalbi muhteşem. Artık yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Çok mutlu olduk. Neşesi çok iyi. Türkiye'den çikolatalar, oyuncaklar ve bir sürü şey geliyor. Onların da tadına bakmaya başladı. Keyfi yerinde çok iyi gördüm ve çok mutlu oldum" dedi.

Prof. Dr. Yıldıray Çete ise "Tedavisi daha devam edecek. Bir zaman vermek doğru değil. Belli bir kiloya ulaşması gerekiyor. Günlük iyi bir kalori alımına hedefe ulaşmak gerekiyor. Günlük kalori artırımını yavaş yavaş yapıyoruz. Şu an hala hastanemizde hem fiziksel hem biyokimyasal hem de psikolojik bakımı devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor" dedi.