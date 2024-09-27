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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

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Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da açılacak.

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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Cem Garipoğlu

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