Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da açılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Eşini uçurumdan iterek öldüren kocadan eş cinsel ilişki itirafı
Komşuda iç savaş korkusu: Parçalanabiliriz, birlik sağlamalıyız
Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
Dev markaya dava açtılar! Kirli suyu, doğal su diye satmışlar
Küçük çocuk, özel okulun ayin töreninde katledildi