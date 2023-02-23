Celal Şengör Erzincan'a dikkat çekti: Yanlış yere inşa edilmiş, çok sakat bir yerde

6 Şubat'ta yaşanan 2 şiddetli depremin ardından Türkiye'de hangi iller ve ilçelerde şehirleşmenin olmaması gerektiğine vurgu yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi sarstı. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve birçok ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Ülke olarak depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde herkes bulunduğu ilin durumunu merak etmeye başladı.

Konuyla ilgili son dönemlerde depremle ilgili çıkışlarıyla adından söz ettiren Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya platformundan "Fay hattı üzerine ev yapılır mı?" başlıklı videoda soruları yanıtlayan Şengör, Erzincan'a özellikle dikkat çekti.

"ERZİNCAN SAKAT BİR YERDE"

Şengör, yaptığı değerlendirmede "Mesela Erzincan. Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca, 'Bizler o zaman İsmet İnönü'ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik' demişti. İnönü de demiş ki, 'Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.' Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde" ifadelerini kullandı.

"ZEMİN İYİ İNCELENMELİ"

Açıklamasının devamında uyardığı kent için tavsiyelerde bulunan Şengör, "Şehri taşımak mümkün olmadığına göre zeminin iyi incelenip binalar ona göre yapılmalıdır" dedi.