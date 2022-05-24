Celal Şengör'den canlı yayında Hz. Musa ve Hz. İbrahim için skandal sözler! Fatih Altaylı durdurmaya çalıştı - Haberler

Zaman zaman yaptığı açıklamalar nedeniyle büyük tartışma yaratan ünlü jeolog ve tarihçi Celal Şengör, yeni bir tartışmanın fitilini Şanlıurfa'da katıldığı televizyon programında ateşledi. Şengör'ün Hz. Musa ve Hz. İbrahim hakkında söyledikleri tepki çekti.

"HZ. İBRAHİM BİR MASAL"

Şengör, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Celal Şengör'ün sosyal medyanın gündemine oturan açıklamaları ise iki büyük peygambere ilişkin oldu. Celal Şengör, tarihte Hazreti İbrahim diye birinin olmadığını 'bunun masal olduğunu" iddia etti.

"HZ. MUSA DİYE BİRİ OLMADI"

Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim için '3 tane kutsal kitap denilen' tanımlamasını yapan Celal Şengör'ü Fatih Altaylı "İstersen Celal şen bu konuya hiç girme" diyerek durdurmaya çalıştı. Ancak Celal Şengör 'Hayır bu önemli' diyerek Hz. Musa diye birisinin de hiç olmadığını söyledi. Celal Şengör, üç büyük dinin; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamın da din geleneğinden türemiş bir branş olduğunu da iddia etti.

"TEVRAT, İNCİL VE KUR'AN YAN BRANŞTIR"

Celal Şengör'ün 2 büyük peygamber ve 3 büyük dinle ilgili sözleri şöyle: "Masal onların hepsi. İbrahim (HZ) diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap (Tevrat, İncil, Kur'an) denilen aslında Suriye Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz. Musevilik, Hristiyanlık ve arkasından İslam... İşte Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor yok öyle birisi. Musevilerin kitabında bir Mısırdan çıkış vardır meşhur; yok öyle bir olay. Bu incelendi yayınlandı."

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