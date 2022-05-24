Celal Şengör'den canlı yayında Hz. Musa ve Hz. İbrahim için skandal sözler! Fatih Altaylı durdurmaya çalıştı - Haberler

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Celal Şengör'den canlı yayında Hz. Musa ve Hz. İbrahim için skandal sözler! Fatih Altaylı durdurmaya çalıştı

Haberler.com - Güncel
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Ünlü jeolog ve tarihçi Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında tepki çeken sözlere imza attı. Şengör, "Masal onların hepsi. İbrahim (HZ) diye bir adamın yaşadığı malum değil. İşte Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor yok öyle birisi" diye konuştu. Bu sırada Altaylı araya girerek Şengör'ü durdurmak istedi ancak Şengör konuşmasına devam etti.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar nedeniyle büyük tartışma yaratan ünlü jeolog ve tarihçi Celal Şengör, yeni bir tartışmanın fitilini Şanlıurfa'da katıldığı televizyon programında ateşledi. Şengör'ün Hz. Musa ve Hz. İbrahim hakkında söyledikleri tepki çekti.

Şengör, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Celal Şengör'ün sosyal medyanın gündemine oturan açıklamaları ise iki büyük peygambere ilişkin oldu. Celal Şengör, tarihte Hazreti İbrahim diye birinin olmadığını 'bunun masal olduğunu" iddia etti.

Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim için '3 tane kutsal kitap denilen' tanımlamasını yapan Celal Şengör'ü Fatih Altaylı "İstersen Celal şen bu konuya hiç girme" diyerek durdurmaya çalıştı. Ancak Celal Şengör 'Hayır bu önemli' diyerek Hz. Musa diye birisinin de hiç olmadığını söyledi. Celal Şengör, üç büyük dinin; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamın da din geleneğinden türemiş bir branş olduğunu da iddia etti.

Celal Şengör'ün 2 büyük peygamber ve 3 büyük dinle ilgili sözleri şöyle: "Masal onların hepsi. İbrahim (HZ) diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap (Tevrat, İncil, Kur'an) denilen aslında Suriye Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz. Musevilik, Hristiyanlık ve arkasından İslam... İşte Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor yok öyle birisi. Musevilerin kitabında bir Mısırdan çıkış vardır meşhur; yok öyle bir olay. Bu incelendi yayınlandı."

Haberler.com - Güncel

Fatih Altaylı, Celal Şengör, Habertürk, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Gelir Geçer Her şey:

Dünyanın parasını alıp bir işe yaramayan din adamlarımız yada para adamlarımız ilahiyatçılarımız küfretmeden hakaret etmeden ilmi cevaplar versin

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Bir vatandaş:

Allah'a kitaba inanmıyorsun da anlat bakalım bize de aydınlanalim. Niye geldik dünyaya? bu işin sonu nereye varacak . Ölünce kaybolup gidecek miyiz Allahin hesabı olmayacak mı Zalimlerin yaptiklari yanlarına kâr mı kalacak .hadi anlat.Allaha karşı olan tezini anlat bize çok bilmiş

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