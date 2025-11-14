Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez, ilçede yaşayanların sorunlarını dinledi

ÇEKMEKÖY Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Köyü Çevre ve Yardımlaşma Derneği'nin halk toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda ilçede yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyen Çerkez, Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi 637 parsel üzerinde su kuyusu ve su deposu bulunan 368 metrekare arsa olduğunu belirten Başkan Çerkez, "Su deposu bulunan bir yer. Milli Emlak'ta kayıtlı bir arsa. Sonra bu arsayı Milli Emlak satıyor. Bizde satış olduğunu sizlerden öğrendik. Milli Emlak kendi tasarrufundaki yerleri satarken bizden izin almaz. Sizin nasıl kendi özel arsanız, mülkünüz var, satarken izin almazsanız onlarda almaz. Yalnız oradaki su deposunun önemi var. Keşke satılmasaydı. Düşüncemiz bu yöndeydi. Neticede biz gerekli girişimleri yaptık. İtirazlarımızı yaptık. Milli Emlak daire başkanına bir sürü yazı yazdık. O da sizlerden gelen tepkilere ve bizlerden olan yazılara olumlu cevap vermek üzere Ankara'ya yazı yazdı" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Köyü Çevre ve Yardımlaşma Derneği'nde düzenlenen halk toplantısında ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Toplantıda otopark alanı, trafik düzenlemeleri, yol bağlantıları ve imar süreçleri başta olmak üzere bölgeye ilişkin çok sayıda konu ele alındı. Çerkez, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayarak gerekli çalışmalar için belediye ekiplerine talimat vereceğini belirtti.

'ÜLKE OLARAK ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelen kargo uçağında 20 vatan evladımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar için saygıyla eğiliyorum. Türkiye'de yaşayan Türklerin tüm kaderi aynıdır. Bizler de 1800'lerde Kars'a oradan da İstanbul'a geldik. Baktığınızda hikayemiz hep aynı. Eğer burada rahat nefes alabiliyorsak, burada konuşabiliyorsak, birilerinin vermiş olduğu nefesin üstüne nefes alabiliyoruz. Eğer bu topraklara ayağımızı sert basıyorsak, kendimizin özgüvende hissediyorsak, birilerinin kanını dökerek bu toprakları bize vatan yapan şehitlerin üzerine yapıyoruz. Eğer üstümüze dalgalanan Türk bayrağı bizleri gölgesinde saklıyorsa da, şehitlerimize bu vatan için bedel ödeyenlere borçluyuz. Bunun için tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Zor günler geçiyoruz ama inşallah geçer bu günler diyorum. Allah bir daha göstermesin" dedi.

'EKSİĞİMİZİ SİZDEN DİNLEMEK İÇİN GELDİM'

Çerkez, "Öncelikle Sultançiftliği Köyü Çevre ve Yardımlaşma Derneği başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri kabul etti. Seçimi kazanmamız üzerinden bir buçuk yılı geçti. 2 yıla doğru yaklaşıyoruz. Zaman zaman sokakta halk günleri yapabiliyoruz. Bazen karşı karşıya geleniniz, dostlarımız olur. Bugün de Cüneyt Bey ile bir derneğe ziyaret edelim, ilçemizin sorunlarını ele alalım dedik. Çekmeköy'ün ne sorunları var, komşularımız ne durumdadır, ne istiyorlar bizden? dedik. Biz de bir buçuk yıl önce seçildik. Gerçekten insanoğlunun nefsine ve hırsına yenik düşer. Eksiğimizi sizden dinlemek için geldimö diye konuştu.

'BİZE OY VEREN DE VERMEYEN DE DOSTUMUZ, KARDEŞİMİZDİR'

Çerkez, "Özellikle bizlere seçim üzere vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Daha sonra da hep sıcaklığınızda dostunuzu hissediyorum. Bu ülke bizim. Seçimden sonra bir buçuk yıl oldu. Bize oy veren de vermeyen de dostumuz, kardeşimiz, komşumuz. Bu ülkede birlikte yaşama zorunluluğumuz var. Tabii ki yaşayacağız. Sandık kapandıktan sonra biz herkesin başkanıyız, herkesin dostuyuz, herkesin arkadaşıyız. Herkese eşit şekilde muamele etme zorunluluğumuz var. Çünkü insanlar vergi veriyorsa, askerlik yapıyorsa, bu vatana hizmet ediyorsa, bizim de onlara siyasi görüş veya herhangi bir rengini, tipini, kıyafetini ayırt etmeden namusumuz gibi sahip çıkıp onlara hizmet etme zorunluluğumuz var. Bunu herkes bilir. Biz öyle de yapmaya çalışıyoruz. Bazen gönlümüzden kaçanlar olabilir. Vatandaş bizi sevmeyebilir, oy vermeyebilir. Ama biz her bireye hizmet götürmek zorundayız, sevmek zorundayız, ona değer vermek zorundayız" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN GELEN SORULARI YANITLADI

Toplantıda Söz alan vatandaşlar, özellikle otopark, trafik düzeni, yol bağlantıları ve mahalle içi ulaşım sorunlarını dile getirdi. Sultançiftliği'ndeki 22 dönümlük özel mülkiyet alanıyla ilgili soruları yanıtlayan Çerkez, "Bir arsa var. 22 dönüm bir arsa, burası satıldı. Bu da özel mülktür. İmar durumunu bilmiyorum, işlemleri var. Devam ediyor. Bir sağlık alanı var. 5-6 dönüm. Ama onun üstünü otopark ile ilgili bir plan var mı? ya da değişiklik yapabilir miyiz? Onun çalışmasını yapalım. O arsayı en azından okul olarak önerelim. Eğer uygun görülürse sizler de destek olun bu işleri yapalım. Trafik düzenlemesiyle ilgili sorunlar bildirdiniz. Ben de arkadaşlarıma bildireceğim. Tek yön, çift yön olursa direk bağlantı olacak mı bir bakalım. Bazen bizim dediğimiz olmuyor. Yolların genişliği tutmuyor. Bazen sokaktaki kapı numaraları birbirine denk gelmiyor. Uygulamak gerekiyor. Bunları Büyükşehir'e yazarız. Çalışmasını yaparız. Uygun görürlerse yaparız. Bizim yeşil yol dediğimiz bir yolumuz var. Bu yol 25 metre genişliğinde 4 kilometre uzunluğunda bir yol. Bundan sonraki Şile yolunu da yaptığımız takdirde Şile yolunun da rahatlayacağını düşünüyorum. Diğer bir yolumuz da Alemdağ yolu. Kuzey Marmara'dan çıkış izini aldık. Bunların diğer kurumlara yazılarını yazdık. Olumlu cevap gelmeye başladı diğer kurumlardan. İzin çıkarsa eğer direkt Mimar Sinan'a kadar, sınıra kadar gidiş geliş yan yolu olacak. Eski mevcut işleyen yollar biliyorsunuz orada. O yolda diğer kurumlara yazı yazdık. Kurumlar da yardımcı oluyor. Aksilik yok şimdi. Umarım aksilik olmaz. O yolda olduktan sonra Çekmeköy'ün trafiği rahat bir nefes alacağını, insanların evine huzurlu gidip geleceğini kesinlikle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ EMLAK KENDİ TASARRUFUNDAKİ YERLERİ SATARKEN BİZDEN İZİN ALMAZ'

Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi 637 parsel üzerinde su kuyusu ve su deposu bulunan 368 metrekare arsa ile ilgili de konuşan Çerkez, "Su deposu bulunan bir yer. Milli Emlak'ta kayıtlı bir arsa. Tabii 2-3 yıl önce Milli Emlak daire başkanı bize bir yazı yazıyor. Yazıda, "Bu arsanın imar durumunu bildirinö O zaman resmi evrağa resmi cevap verme zorunluluğumuz var. Geçmiş dönemde planda oranın konut olduğu söyleniyor. Sonra bu arsayı Milli Emlak satıyor. Bizde satış olduğunu sizlerden öğrendik. Milli Emlak kendi tasarrufundaki yerleri satarken bizden izin almaz. Sizin nasıl kendi özel arsanız, mülkünüz var, satarken izin almazsanız onlarda almaz. Yalnız oradaki su deposunun önemi var. Keşke satılmasaydı. Düşüncemiz bu yöndeydi. Neticede biz gerekli girişimleri yaptık. İtirazlarımızı yaptık. Milli Emlak daire başkanına bir sürü yazı yazdık. O da sizlerden tepkilere ve bizlerden olan yazılara olumlu cevap vermek üzere Ankara'ya yazı yazdı. Tabii bir vatandaş alacağına karşı arsayı alıyor. Doğru. Yapılan yanlış demiyorum. Burada yanlış giden bu belediyeye tahsis edilmemiş. Edilmeyince Milli Emlak'ta kalmış. Kendi arsasını değerlendirmiş. Oradaki su deposunun hayati önem taşıdığını tarihi olduğunu bilmemiştir, satmıştır. Bu konularla ilgili belediyemize suçlamalar yapıldı. Tabii bilmiyorlar, olabilir. Biz eleştiriye açığız. Ama işin doğrusu evrakları inceledik. Bazen yanlış bilgiler oluyor. Nitekim geri adım atacağını düşünüyorlar. İnşallah satıştan geri dönerler. 634 parselde yola giden Milli Emlak hisseleri var. Sanki belediye yolu satmış gibi bazı kirli bilgiler dolaşıyor. Bunlar doğru değil. Doğru olan Milli Emlak kendi yerini değerlendirmiş. Değerlendirirken bize sormaz, bize bağlı değil. Bağımsız bir kuruluş. Alacağına karşı almış arsayı" şeklinde konuştu.