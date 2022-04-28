Son Dakika | ÇEÇEN MUHALİFLERE SUİKAST DAVASINDA 6 SANIĞA TAHLİYE

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'deki Çeçen muhaliflere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 8 sanıktan 6'sı ilk duruşmada tahliye oldu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Bislan Rasaev, Abdula Abdulaev, Adlanbek Abdulmuslımov, Amır Yusupov, Ihor Yefrım, Ravshan Akhmedov, Saıd Magamed Abdulaev ve Shokhrukh Akhmedov getirildi. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

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"ÖRGÜTE DE DEVLETE DE ÇALIŞMIYORUM"

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

6 SANIĞA TAHLİYE KARARI

"İŞ ADAMI GİBİ DAVRANIP CASUSLUK YAPTILAR"

İddianamede, ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçen vatandaşları takip etmek, bu kişiler hakkında özel hayatlarının gizliliğini de ihlal ederek araştırmalar yapıp bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttükleri anlatıldı. İddianamede, şüpheliler hakkında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheli Abdula Abdulaev için "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından da toplam 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, Bislan Rasaev ve Ravshan Akhmedov için ayrıca "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel