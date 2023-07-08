Çayda kaybolan küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı
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Batman Çayı'nda kaybolan 13 yaşındaki Fatmanur Zehra'nın cansız bedenine kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Çayda kaybolan küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı
BATMAN - Batman Çayı'nda kaybolan küçük kızın cansız bedenine kurtarma çalışmalarıyla saatler sonra ulaşıldı.
Sabah saatlerinde 13 yaşındaki Fatmanur Zehra, Şerbetli köyü mevkiinde Batman Çayına girdikten sonra akıntılı suyla beraber gözden kaybolmuştu. Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamların saatler süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. 13 yaşındaki Fatmanur'un cansız bedeni sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.