'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldürmüştü, 'akıl sağlığı yerinde' çıktı

KONYA'da çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada müşterisi emlakçı Emel Göçer'i (33) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) için mahkemenin Adli Tıp Kurumu'ndan istediği raporda, sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Olay, 14 Ağustos 2021 günü saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile giderken yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.