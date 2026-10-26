Çavuşoğlu ve Akar Brüksel'de NATO Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı

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Ak Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ???????TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Parlamenter Asamblesi kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Çavuşoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Akar'la birlikte Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Delegasyon Başkanları ve Müttefik Ülkeler Savunma Komisyonları Başkanları Toplantısı'na katıldıklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve müttefik ülkelerden parlamenterlerle İttifak'ın geleceği, ortak güvenlik ve transatlantik dayanışmanın önemini ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "NATO'yu güçlü kılan yalnızca askeri kabiliyetlerimiz değil, birbirimize duyduğumuz güven ve ortak geleceğimize olan inancımızdır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bugünün sınamaları aşılırken yarının güvenliğinin de birlikte inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Heyet, NATO Türk Askeri Heyet Başkanlığını ziyaret etti

Çavuşoğlu ve Akar ayrıca, Brüksel'de NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'nda Türkiye'nin NATO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'la görüştü.

Kaynak: AA