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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına sert tepki: Ya geri adım atarlar ya da gereğini yaparız

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki askeri tatbikatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ya Yunanistan geri adım atar ya da biz gereğini yaparız. Rüzgar eken fırtına biçer" ifadelerini kullandı.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, silahsızlandırılmış adalarda tatbikat yapan Yunanistan'ın tutumunu eleştirdi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan olumsuz adımlar atıyor. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Silahsızlandırılmış adaların ihlalinden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız" dedi.

Çavuşoğlu konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak, "Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Bir gece ansızın' demesi bu. Bize yönelik tehditlere sessiz kalmamız mümkün değil. Gereken adımı hem hukuki zeminde hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın..." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına sert tepki: Ya geri adım atarlar ya da gereğini yaparız

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri son olarak 2 Aralık'ta, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptı. Tatbikata zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı. Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Halit:

galiba adalarda yasadışı bulundurulan tüm ekipmanları yok edeceğiz

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Rafflesia:

Gereğini yaparız bu saatten sonra ne yapacaksın acaba onlarında istediği o zaten saldırda ülkeme doldurduğum abd askerlerini üzerine salayım diyor o da.. O adalar silahlandırılırken bas bas bağıracaktınız son dakika ses çıkarılmaz..

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ALİCAN:

Yunanistan her konuda bize kafa tutarken biz aciz insanlar gibi hep şikayet ediyoruz. Türkiye'nin silaha davranmadan Yunanistan'a vereceği bir sürü tepki var. Örneğin İstanbul'daki Rumlar Türkiye'nin kaymağını yerken bizler acı su içiyoruz.

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