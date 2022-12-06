Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına sert tepki: Ya geri adım atarlar ya da gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki askeri tatbikatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ya Yunanistan geri adım atar ya da biz gereğini yaparız. Rüzgar eken fırtına biçer" ifadelerini kullandı.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, silahsızlandırılmış adalarda tatbikat yapan Yunanistan'ın tutumunu eleştirdi.

"YUNANİSTAN'IN VAZGEÇMESİ LAZIM"

Çavuşoğlu, "Yunanistan olumsuz adımlar atıyor. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Silahsızlandırılmış adaların ihlalinden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız" dedi.

"SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Çavuşoğlu konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak, "Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Bir gece ansızın' demesi bu. Bize yönelik tehditlere sessiz kalmamız mümkün değil. Gereken adımı hem hukuki zeminde hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın..." ifadelerini kullandı.

SON TATBİKAT RODOS ADASI'NDAYDI

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri son olarak 2 Aralık'ta, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptı. Tatbikata zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı. Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.