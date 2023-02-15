Çavuşoğlu'ndan yabancı arama kurtarma ekipleri hakkındaki iddialara yanıt: İftiralar atılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem nedeniyle yurt dışından yardım amaçlı gelen arama kurtarma ekiplerine ilişkin sosyal medyada yer alan iddialar hakkında konuştu. Çavuşoğlu, "Sosyal medyada dezenformasyon yayılıyor. Bazıları için 'Eşya alındı' diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar doğru değil. 'Anlaşmazlıklar yaşandı' dendi, kendileri de yalanladılar. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız, sosyal medya kullanıcılarımız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Konakoviç, bakanlıktaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"EKİP GÖNDERECEK 2 ÜLKE DAHA VAR"



Ortak açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun büyük bir destek ve dayanışma gösterdiğini söylüyoruz. Yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 100, sahadaki ülke sayısı 76, personel 7 bin 606. Ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. Görevini tamamlayıp dönenler de var. Bazı ekipler arama- kurtarma faaliyeti bitince başka bölgede devam etmek istediğini söylüyor, bazıları da bitirdikten sonra ülkelerine dönüyor." dedi.

"İFTİRALAR ATILIYOR"

Bakan, yabancı arama kurtarma ekipleri hakkında ortaya atılan bazı iddialara ise şöyle yanıt verdi: "12 ülke arama- kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndü. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yayılıyor, özellikle sosyal medyada. Bazıları için 'Eşya alındı' diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. 'Anlaşmazlıklar yaşandı' dendi, kendileri de yalanladılar, bazı arama- kurtarma ekipleri ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız, sosyal medya kullanıcılarımız. Buradaki amaçları nedir anlayamıyorum; ama bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler ve yardım ediyorlar. Gelmesi planlanan 51 bin çadır var, 105 bin çadırı da biz satın alıyoruz. Katar'dan konteynerler de yola çıkmaya başladı, gemi ile doğrudan İskenderun Limanı'na gelecek."