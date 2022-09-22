Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'nin görüşmesi NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'nin görüşmesi NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü.
Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel