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Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'nin görüşmesi NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'nin görüşmesi NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü.

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel

Başbakan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu New York Etiyopya Güncel Haberler

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