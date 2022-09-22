Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'nin görüşmesi NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'nin görüşmesi NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü. Güncel Kaynak: AA / Çağrı Korucu Başbakan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu New York Etiyopya Güncel Haberler

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