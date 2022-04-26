Çavuşoğlu, Brezilya'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katıldı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Resmi ziyaret kapsamında Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katıldı.
? Resmi ziyaret kapsamında Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel