Çataklı: Mayısta 85 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayında düzenlenen terör operasyonlarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın mayıs ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, PKK'ya yönelik 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal, tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1221 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 118 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 57 silah, 33 adet mayın, EYP, 36 adet el bombası, 2 bin 439 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 687 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı mayıs ayında toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir" dedi.

Çataklı, bu sabah Tekirdağ'da terör örgütüne yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlara ilişkin "Tekirdağ merkezli 11 ilde gerçekleştirildi bu operasyon. PKK- KCK silahlı terör örgütüne bağlı olarak HDK isimli yapıya dönük olarak bu operasyon gerçekleştirildi. Bunlar PKK'nın öngördüğü KCK içinde faaliyet gösteren bir yapı. KCK'nın Trakya HDK meclisine yönelik faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak elde edilen bilgiler sonucunda 41 şahsa yönelik sabaha karşı gerçekleştirildi. Tekirdağ'da 24 olmak üzere 45 adreste yapıldı. 36 şahıs gözaltına alındı. 3'ü yurt dışında, 2 şahısla ilgili de çalışma devam ediyordu. Bu çerçevede de çok sayıda terörle ilgili dijital materyal ele geçirildi" dedi.