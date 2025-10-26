Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, kayyum atanan TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve şüpheli Melih Geçek'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

2 KİŞİ İÇİN KARAR

Öte yandan "Casusluk" soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün 4 Temmuz'da tutuklandığı için, Melih Geçek de başka bir suçtan tutuklu bulunduğu için cezaevine gönderildi

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İmamoğlu, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Hüseyin Gün'ü tanıdığını hatırlamadığını, soruşturma başlatıldıktan sonra medyaya düşen birlikte çekildikleri fotoğrafı da anımsayamadığını söyledi.

"BENİM NAZARIMDA CASUSLUK, VATAN HAİNLİĞİ İLE EŞDEĞERDİR"

İmamoğlu, ifadesinin devamında şu sözleri kullandı: "Aynı zamanda Hüseyin Gün isimli kişinin manevi annesi olarak belirttiği kişi ile beni ziyareti sonrasında, benim kendisine iddia edildiği haliyle kampanya sürecindeki yardımları için teşekkür ettiğime dair hususu da şu an hatırlamıyorum. Çünkü o dönem başkan seçildiğim için çok sayıda insana teşekkür etmişimdir. Kendisini destek sunduğunu söylemiş ise nezaketen teşekkür etmişimdir.

Hüseyin Gün tarafından verilen beyanlar hayatımda duyduğum adeta en saçma yorumlardan ibaret beyanlardır. 2019 Haziran başında Necati Özkan ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten kişinin 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla, mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem 7 aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremi adeta çöpe atarak sadece 15 güne indirgemesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Casusluk suçu iddia edilerek bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir. Benim nazarımda casusluk, vatan hainliği ile eşdeğerdir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dosyasıyla bağlantılı olarak "casusluk" suçlaması yöneltilmişti. Savcılık, İstanbul Senin ve İBB Hanem adlı uygulamalarda kullanıcı verilerinin yasa dışı biçimde yurt dışına aktarıldığı ve satışa çıkarıldığı yönünde bulgular elde edildiğini öne sürmüştü.

İddialara göre, 3,7 milyon kullanıcıya ait veriler yabancı ülkelere sızdırıldı; ayrıca "İBB Hanem" uygulaması üzerinden bazı vatandaşların seçmen ve sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı iddia edildi.