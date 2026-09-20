Carmina Burana, Aspendos'ta 22 yaşındaki Haberstock yönetiminde sahnelendi

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Antalya'da bu yıl 33. kez düzenlenen "Aspendos Opera ve Bale Festivali"nde müzik dünyasının görkemli eserlerinden Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" sahne kantatı, 22 yaşındaki Maximilian Cem Haberstock'ın yönetiminde sahnelendi.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 33'üncü kez sanatseverlerle buluşuyor.

Senfonik repertuvarın yanı sıra opera alanında da hızla yükselen uluslararası kariyeriyle kuşağının umut vadeden genç sanatçıları arasında yer alan Haberstock yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans topluluklarından oluşan 250 kişilik dev kadro, Carmina Burana için aynı sahnede yer aldı.

Alman besteci Carl Orff tarafından Münih yakınlarındaki bir manastırda bulunan 200 kadar şiir ve şarkıdan esinlenerek oluşturulan, Trionfi (Zaferler) üçlemesinin ilk eseri olan koreografik sahne kantatı "Carmina Burana", orkestra, bale, solistler ve koronun bir araya geldiği kapsamlı gösteriyle sahneye taşındı.

Eser, 21 Eylül'de ikinci kez Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA