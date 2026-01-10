Cape Town Jazzathon Müzik Festivali Güney Afrika'da Başladı
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen Cape Town Jazzathon konseri, müzikseverlerin katılımıyla 9 Ocak 2026'da başladı. 1997 yılından bu yana her yıl düzenlenen ikonik festival, V&A Waterfront'da gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel