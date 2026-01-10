Haberler

Cape Town Jazzathon Müzik Festivali Güney Afrika'da Başladı

Güncelleme:
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen Cape Town Jazzathon konseri, müzikseverlerin katılımıyla 9 Ocak 2026'da başladı. 1997 yılından bu yana her yıl düzenlenen ikonik festival, V&A Waterfront'da gerçekleştiriliyor.

CAPE TOWN, 10 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki V&A Waterfront'da düzenlenen Cape Town Jazzathon konserinde sahne alan bir müzik grubu, 9 Ocak 2026.

1997 yılına uzanan geçmişiyle Güney Afrika'da her yıl düzenlenen ikonik müzik festivali Cape Town Jazzathon, cuma günü başkent Cape Town'da başladı. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
