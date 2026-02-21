Güney Afrika'nın en büyük Müslüman topluluğuna sahip Cape Town'da ramazan coşkusu yaşanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Cape Town şehri, ramazanın gelişiyle kıtanın en canlı İslami geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Afrika kıtasının en güney ucu Cape Town'da ramazan ayı, asırlık geleneklerin ve "Cape Malay" kültürünün eşsiz renkleriyle devam ediyor.

Şehrin simgesi haline gelen renkli Bo Kaap evlerinin arasında yükselen ezan sesleri, Müslüman toplumunu merkezi camilerde ve Sultan II. Abdülhamid'in mirası Nur'ul Hamidiye gibi tarihi mekanlarda bir araya getiriyor.

Afrika'nın güneyindeki en eski cami

Cape Town, sadece Güney Afrika'nın değil tüm Sahra Altı Afrika'nın en köklü İslami miraslarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu mirasın kalbi, Müslümanların bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden tarihi Bo Kaap Mahallesi'nde atıyor.

Hollandalı sömürgeciler tarafından 18. yüzyıldan itibaren başta Malezya ve Endonezya olmak üzere Hint Okyanusu çevresinden esir ve köle olarak Cape Town'a getirilen Müslüman halkların torunları Cape Malay toplumu, kültürel kimliklerini ve dini değerlerini bu mahallede asırlardır titizlikle korumaya devam ediyor.

Güney Afrika'da İslam'ın kök saldığı bölgelerden Bo Kaap, birçoğu tarihi anıt statüsündeki 10 kadar camiye ev sahipliği yapıyor.

Bunların arasında özellikle 1794 yılında inşa edilen, ülkenin ve bölgenin ilk camisi olma özelliğini taşıyan Auwaal Camisi, bölgedeki İslami kimliğin en eski tanığı kabul ediliyor.

Başta Auwaal olmak üzere mahalledeki tüm camiler, ramazan ayı boyunca teravih namazlarında dolup taşıyor.

Ramazan lezzetleri

Cape Town'da ramazan ruhu sadece camilerde değil aynı zamanda kokusu sokaklara taşan zengin mutfak mirasıyla da yaşatılıyor.

Cape Malay toplumunun yüzlerce yıllık birikimini yansıtan iftar sofraları, bu yıl da kentin tarihi camilerinde hayat buluyor.

Bo Kaap'ın en eski camilerinden Shafee Cami'nde kurulan iftar sofrası, bu zengin kültürün tüm renklerini bir araya getirdi.

Cami cemaatinden Nazir, AA muhabirine Cape Malay mutfağının önde gelen lezzetlerinin, iftar sofralarındaki vazgeçilmez yerini anlattı.

Nazir, derin yağda kızartılan etli, tavuklu ve peynirli el yapımı üçgen börek çeşidi "samosa" ve bölgeye has acılı atıştırmalık "daltjie" gibi lezzetlerin ramazanda sofralardan eksik olmadığını belirterek, Güney Afrika'ya özgü şerbetli ve tarçınlı hamur tatlısı "koe'sister"ın ise sofranın en tatlı eşlikçisi olduğunu söyledi.

Cape Town'da Osmanlı hatırası: Nur'ul Hamidiye Camisi

Şehrin en işlek caddelerinden Long Street'te yer alan Nur'ul Hamidiye Camisi, kentin maneviyatı en yüksek duraklarından biri olmaya devam ediyor.

Sultan 2. Abdülhamid'in maddi desteklerinden ötürü ismi verilen tarihi Nur'ul Hamidiye Camisi, 142 yıldır Osmanlının hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2015 yılından itibaren restore edilen bu caminin kapısında önemli günlerde Türk bayrağı göndere çekiliyor.

Cami cemaatinden ve bölge sakinlerinden Nazif, şehrin gece hayatı ve güvenlik sorunlarıyla tanınan bu meşhur caddesinde yer alan bu ibadethanenin bölgedeki tek cami olduğuna dikkati çekti.

Nazif, kıtanın en köklü İslami geleneklerinden birine sahip Cape Town'da hilal gözlemi, iftar öncesi komşular arasında yapılan yemek paylaşımı "kanala" ve 15. geceye özel sütlü "boeber" içeceği gibi geleneklerin asırlardır sürdürüldüğünü belirterek, "Bir ramazan ayına daha ulaşmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

Güney Afrika'daki Müslümanlar

Yaklaşık 63 milyon kişinin yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar, nüfusun yüzde 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

Özellikle Cape Town'da yoğunlaşan ve kökenleri Güneydoğu Asya'ya dayanan "Cape Müslümanları" ile Johannesburg ve Durban gibi kentlerde yaşayan Hint kökenli Müslümanlar, ülkenin İslami kimliğinin iki ana damarını oluşturuyor.

Apartheid rejimine karşı verilen özgürlük mücadelesinde de ön saflarda yer alan Güney Afrikalı Müslümanlar, bugün kıtanın en güney ucunda asırlık geleneklerini özgürce yaşatıyor.