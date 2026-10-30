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Cape Town'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

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Cape Town'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel'in ev sahipliğindeki resepsiyona Türk kurumlarının temsilcileri, bölgede yaşayan Türk vatandaşları ve Güney Afrikalı davetliler katıldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, kentteki Türk kurumlarının temsilcileri, Başkonsolosluk çalışanları, bölgede yaşayan Türk vatandaşları ve Güney Afrikalı davetliler katıldı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Güney Afrika ulusal marşının okunmasıyla başladı.

Başkonsolos Sunel, yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin tarihsel önemine dikkati çekerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin kahramanlarını saygı ve minnetle andı.

Sunel, Cumhuriyet'in kazanımlarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Resepsiyonda konuklara Türk ve Güney Afrika mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA
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