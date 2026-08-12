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Cansever Veles'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde son yolculuğuna uğurlandı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir lösemi tedavisi gören ve 8 Ağustos Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in cenazesi, Almanya'dan doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'ya getirildi.

Cansever için Veles'teki Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı.

Namazın ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.

Kaynak: AA
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