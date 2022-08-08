Canlı yayında Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci ilk kez konuştu

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt önceki akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Gazeteci Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.

KORUMASIYLA DÖVDÜ

Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi. Enginyurt ve koruması, reklam arasında Latif Şimşek'i darbetti. Latif Şimşek, Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

KORUMASI TUTUKLANDI

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat vermişti. Gün içinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.

"25 YILDIR TANIŞIYORDUK"

Dün akşam bir canlı yayına konuk olan Gazeteci Latif Şimşek ise saldırıyla ilgili ayrıntıları ilk kez anlattı. Böyle bir durum yaşayacağını düşünmediğini belirten Şimşek, "Ben yüzlerce televizyon programına katıldım ama böyle bir şeyi ilk defa yaşadım. Üstelik 25 yıldır tanıştığımız siyasetçi ile yaşadık bu olayı. Program başladı hiçbir sorun yok. Programın ilk reklam arasından sonra tartışmada bir konu başka konuyu çağırıyor. O sırada konu Türkiye'deki yargı sistemine getirildi ve bana göre haksızlık yapıldı." dedi.

"ASLA BEKLEMİYORDUM"

Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti: "O sırada Cemal Enginyurt yüksek sesle aşağılayıcı üslupla bir takım sözler söyledi. Ben de aynı sertlikle karşılık verdim. Benim sözlerimde hakaret, küfür asla yoktu. Karşınızda size bağıran çağıran bir ifade tarzıyla konuşan biri varsa Latif Şimşek de aynı tarzda yanıt verir. Asla böyle bir şey beklemiyordum. Çok eskiye dayanan tanışıklığımız var. Aramızda bir husumet yaşanmamış. Ses yükseltme olayını başlatan kendisi. Bundan dolayı bir gazeteciyi korumalarına darp ettirecek durum nasıl bir ruh halidir merak ediyorum. Canlı yayında şiddetle kalkıp bana doğru gelmeye başladı. Ben de ayağa kalktım. Pınar Ardor yanına ara verdi. Ara verince korumasını mı arkadaşımı bilmiyorum ama stüdyo bir anda karıştı.

"ENGİNYURT'UN İŞARETİYLE BANA SALDIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

O arada Cemal Enginyurt'un adamları girmiş stüdyoya. Ben Cemal Enginyurt ile tartışırken biri beni sandalyeye oturttu. Cemal Enginyurt üzerime gelince ayağa kalktım o sırada arkamdan bir yumruk geldi. Orada Cemal Enginyurt'un işaretiyle bana saldırıldığını düşünüyorum."