Çankırı'nın Yüzü Su Gibi: Çiftçiler Yangınzedelere Yardım Gönderdi

Çankırı'nın Yüzü Su Gibi: Çiftçiler Yangınzedelere Yardım Gönderdi
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Yapraklı ilçesindeki çiftçiler, Karabük'teki orman yangınlarından etkilenen hayvan sahiplerine 2 TIR saman balyası gönderdi.

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesindeki çiftçiler, Karabük'te devam eden orman yangınlarından etkilenen hayvan sahiplerine 2 TIR saman balyası yardımında bulundu.

Yapraklı Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda, Karabük'te çıkan orman yangınlarından etkilenen çiftçiler için yardım kampanyası başlattı. Yapraklı ilçesine bağlı Yüklü ve Şeyhosman köylüleri, tarlalarından imece usulü saman balyalarını toplayarak 2 TIR ile Karabük'e gönderdi. Yapraklı Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm çiftçilerimiz, Karabük iline geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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