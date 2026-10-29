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Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

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Çankırı'nın Korgun, Kurşunlu, Bayramören, Kızılırmak, Şabanözü ve Ilgaz ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

Çankırı'nın Korgun, Kurşunlu, Bayramören, Kızılırmak, Şabanözü ve Ilgaz ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

Korgun ilçesinde Kaymakam Hasan Budak'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program Korgun Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Kaymakam Budak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sergilendi.

Şabanözü

Şabanözü Çarşı Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Oğuzhan Yazar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından öğrenciler tarafından gösteriler sergilendi.

Programda, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resim, kompozisyon ve şiir yarışması ile badminton turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Belediye Başkanı Faik Özcan, Cumhuriyet Savcısı İskender Dağdaş, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karababa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hamza Tüfekçi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramören

Bayramören ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Gülhan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program Nevzat Ayaz Meydanı'nda devam etti.

Kaymakam Gülhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulması ve Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından program sona erdi.

Kızılırmak

Kızılırmak Ortaokulu'nda düzenlenen programda Kaymakam Hüseyin Akçay, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından program sona erdi.

Programa Kızılırmak Belediye Başkanı Erol Şentürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu

Kurşunlu ilçesinde çiftçiler, gönüllüler, atlı gruplar, traktörler ve kamu kurumlarına ait araçların katıldığı kortej geçişinin ardından program Kurşunlu Stadı'nda devam etti.

Burada öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Ilgaz

Ilgaz ilçesinde Kaymakam Ahmet Karatepe'nin makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program İlçe Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Kaymakam Karatepe ve Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün katılımcıların bayramını kutlamalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Karatepe, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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