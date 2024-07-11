Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hazırlanan Çankırı Kaynakçası tanıtıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından hazırlanan ve araştırmalara rehberlik edecek "Çankırı Kaynakçası"nın tanıtımı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, üniversitelerin bulunduğu yere, topluma katkı sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

ÇAKÜ'nün kalkınma, kültür ve turizm potansiyelini de içine alacak şekilde toplumsal dönüşümü sağlama vazifesi ifa ettiğini anlatan Çiftçi, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Çankırı'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, yerel konularda araştırmalara rehberlik etmek, üniversitenin bölgeye olan entelektüel katkılarını ortaya koymak, yeni alanları, gelişmekte olan, geliştirilecek, yatırım yapılacak alanları ortaya koymak adına Çankırı Kaynakçası'nı hazırlamış bulunmaktayız." dedi.

Kaynakçanın Çankırı ile ilgili birçok akademik disiplini içerecek şekilde hazırlandığını dile getiren Çiftçi, eserin hem mevcut durumu ortaya koymak hem de gelecekte yeni çalışma alanlarına vesile olacak şekilde dizayn edildiğini vurguladı.

Kaynakçada Çankırı ile ilgili 51 konu başlığı bulunduğuna dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Kaynakçada çevreden, sağlıktan, tarımdan tutun turizme, kültüre, iktisat alanına kadar birçok konu başlığında Çankırı ile ilgili yapılan araştırmalar bulunuyor. Biz bunu ortaya koyarken sadece Çankırı Karatekin Üniversitesindeki araştırmacıların yapmış olduğu çalışmaları değil, Çankırı ile ilgili tüm Türkiye'deki araştırmacıların da çalışmalarını derlemek istedik. Kitap, bildiri, makale ve tez kapsamındaki çalışmaları bir araya getirdik. Çankırı ile ilgili yaklaşık 2 bin 480 eser kaynakçamızda yer almakta."

ÇAKÜ'nün 2007 yılında kurulduğunu, o günden bugüne Çankırı ile ilgili 1057 eser ortaya konulduğunu aktaran Çiftçi, "Çankırı Kaynakçası, şehir bibliyografisinin hazırlanmasında örnek bir kaynaktır. Yerel literatürü sistematik biçimde araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Küresel, bölgesel ve yerel ölçekte Çankırı literatürüne değer katan bir çalışmadır." diye konuştu.

Çiftçi, eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankırı Kaynakçası'nı hazırlayan Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Prof. Dr. Coşkun Polat ve Doç. Dr. Kasım Binici de eserin Çankırı için önemine dikkati çekerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.