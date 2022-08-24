Çankırı gündem haberleri: Çankırı'da bulunan hayvan fosili sayısı 4 bine ulaştı

Edinilen Çankırı gelişmesine göre ÇANKIRI'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, 100'ün üzerinde fosil daha bulundu.

ÇANKIRI'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, 100'ün üzerinde fosil daha bulundu. İlk çalışmalardan bugüne kadar tanımlanabilir 4 bin fosil bulduklarını kaydeden Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Artık bir müze açabilecek sayıda fosil buluntuya sahibiz. Bir fosil müzesi açılarak, buranın bir bilim merkezine çevrilmesini ve turizm merkezine dönüştürülmesini isteriz" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında, Fatih Mahallesi Yapraklı kara yolu çevresindeki alanda yapılan kazılar, bu yıl 12 kişilik ekiple yürütülüyor. 2001 yılında başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadara fil, gergedan, zürafa ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 41 farklı türe ait 4 binden fazla tanımlanabilen fosil bulundu.

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, ayrıca buradan çıkan fosillerden bölgeye has 2 türe de 'Çorakyerler' ve 'Çankırı' isimlerinin verileceğini açıkladı.