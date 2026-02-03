Çankırı'da mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı

Çankırı'da şubat ayı boyunca il merkezi ve tüm ilçelerde tarama yapacak mobil mamografi aracı, düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Milli İrade Meydanı'nda konuşlanan mobil mamografi aracının tanıtımı için düzenlenen programda kurdele kesildi, katılımcılara sunulan hizmet hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, Çankırı'da bir ilkin gerçekleştiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde kanser tarama tırının Çankırı'da faaliyetlerine başladığını belirten Bulut, "Kanser tarama tırı şubat ayı boyunca Çankırı'nın bütün ilçelerinde hizmet vermeye devam edecek. Bu anlamda 40-69 yaş kadınlarımıza meme kanseri taraması kapsamında mamografi çekeceğiz. Bunun haricinde serviks kanser taraması amacıyla rahim ağzı numunesi alınacak. 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerimize HPV gaitada gizli kan kiti dağıtımı yapacağız." dedi.

Sağlıklı toplumun önemine dikkati çeken Bulut, "Hedefimiz, ilimizde tarama yapılmamış kimseyi bırakmamak. Bu taramalarla erken teşhisin hayat kurtardığını biliyoruz. Erken teşhis edilsin ki lezyonlar küçükken, hastalık daha erken evredeyken tespit edilsin ve şifa ile hastalarımızın geri kalan ömrünü geçirmelerini sağlayalım inşallah. Tüm halkımızı bu taramaya davet ediyorum. Tırımızın gideceği güzergah sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmakta. Bunu takip edip kendine en yakın lokasyondaki istasyona o tarihte gidip kanser taramalarını vatandaşlarımız yaptırabilirler." diye konuştu.

Çankırı Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Kübra Nur Bayram da kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Buradaki hanımefendileri kanser taramalarına davet ediyoruz. Davet için aramalarımız oluyor, bayanları kontrol için ikna etmeye çalışıyoruz. Birinci seferde açmazsa ikinci ve üçüncü sefer aramalarımız oluyor. Karşımızdakini ikna edene kadar, hizmet ulaştırana kadar aramalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki 8 kadından biri meme kanseri. Biz o bir kadını bulabilmek için en az 8 kadını taramamız gerekiyor. Meme kanseri kendini belli etmeyen, sinsi ilerleyen kanser türlerinden biridir. O yüzden taranmamış bayan bırakmak istemiyoruz."

Kanser taraması yaptıran Ayşe Maden de verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu, sıra beklemeden muayene olduklarını dile getirdi.

Kanser taraması yaptıran Gülhan Karakaş da iki hafta önce kendisinin arandığını ve tarama tırından haberdar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.