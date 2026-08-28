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Çankırı'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kur'an Ziyafeti

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Çankırı'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Sultan Süleyman Camisi'nde düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim tilavet etti, mevlit okundu. Programa vali, milletvekili ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankırı'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

Sultan Süleyman Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kocatepe Camisi İmam Hatibi Hafız Mehmet Atıcı, Hacı Bayram-ı Veli Camisi Uzman İmam Hatibi Hafız Yunus Koçan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmam Hatibi Hafız Ahmet Demir ve Gülhane Camisi İmam Hatibi Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi??? emekli imam hatibi Mevlithan Bilal Demiryürek de programda mevlit okudu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin'in yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Programa, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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