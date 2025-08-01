Çankırı'da 9 Milyon Yıllık Fosiller İçin Zorlu Kazı Çalışmaları

Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde çalışan antropologlar, kavurucu sıcağa rağmen fosillerin izini sürmeye devam ediyor.

Çankırı-Yapraklı kara yolunun yanındaki lokalitede bu sezon kazı çalışmaları, temmuzun ilk haftasında 15 kişilik ekiple başladı.

Alanda bugüne kadar atların ataları, fil türleri, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 380 numaralı (bütüne yakın), pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.

Kavurucu sıcağa rağmen fosillerin izini süren kazı ekibi, kendi imkanlarıyla kurdukları tenteyle sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, arazi çalışmalarına 7 Temmuz'da başladıklarını söyledi.

Çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Erol, "Geçen haftalarda 40 derece civarında, bu hafta yine çok yüksek derecelerde alanda çalışmalarımız devam ediyor. Üniversite birinci sınıftan başlayarak yüksek lisans, doktora öğrencileri, doktorasını bitiren hocalarımızla hep birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sabırla, itinayla, hiçbir şekilde gocunmadan, ince detaylarla, dişçi aletleriyle fosiller tek tek çıkarılıyor." dedi.

Alanda günde ortalama 8,5 saat çalışma yaptıklarının altını çizen Erol, şunları kaydetti:

"Öğlen 1 saat mola veriyoruz. Sonra hiç mola vermeden saat 5'e kadar kesintisiz çalışıyoruz. Çünkü o kadar zor ve zahmetli ki fosil çıkarmak, iğneyle kuyu kazıyoruz. Dişçi aletleri zaman zaman parçalanıyor ama küçük küçük kazmak durumundayız. Sert bir yerdeyiz, kil tabakaları artık taşlaşmış. Onları ıslatarak, yumuşatarak içinden fosilleri çıkarmaya çalışıyoruz. O nedenle çok zor, zahmetli ve yavaş ilerleyen bir çalışma."

Bol su içip şapka ve güneş kremleriyle sıcaktan korunmaya çalışıyorlar

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şevval Yüce ise 3 yıldır alanda kazı çalışmalarına katıldığını belirtti.

Sıcaktan korunmak için çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Yüce, şöyle konuştu:

"Tenteler kurduğumuz için gölgenin altında çalışıyoruz. O bizi çok rahatlatıyor. Tabii rüzgarın esmesi de yine bizi rahatlatan unsur oluyor. Her zaman bu kadar kolay olmuyor. 41 dereceleri gördük bu sezon. O yüzden biraz zorlandığımız günler oluyor ama genelde iyi gidiyoruz. Şapkalarımızı takıyoruz, güneş altında kalmamaya çalışıyoruz, bol su tüketiyoruz, güneş kremimizi sürüyoruz, bu şekilde güneşten korunmaya çalışıyoruz."

Kazı çalışmalarına 4 yıldır katılan Antropoloji Bölümü mezunu Zeynep Ülger de sıcak havaya rağmen Çankırı'nın geçmiş dönemlerini aydınlatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kazının belki de en büyük zorluğu, sıcak. Tentelerin altında kendimize gölge kurmaya çalışıyoruz. Tenteleri her gün kaldırıp sonra tekrar kuruyoruz. O aşama biraz yorucu oluyor." dedi.