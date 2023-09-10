Çankaya Belediyesi'nce Yapılan Bademlidere Cumhuriyet Parkı Açıldı.

Çankaya Belediyesi’nce yapılan Bademlidere Cumhuriyet Parkı törenle açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Son genel seçimlerin sonuçlarına göre bile Ankara'da artık birçok belediye el değiştiriyor. Bundan sonraki seçimde sadece Ankara merkezdeki belediyeler değil, taşradaki belediyeleri de kazanarak Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu da elde edeceğiz. Şimdiden hep birlikte tek yumruk olup bunu başaracağımıza güvenimiz sonsuz” dedi.

Çankaya Belediyesi'nce yapılan Bademlidere Cumhuriyet Parkı törenle açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Son genel seçimlerin sonuçlarına göre bile Ankara'da artık birçok belediye el değiştiriyor. Bundan sonraki seçimde sadece Ankara merkezdeki belediyeler değil, taşradaki belediyeleri de kazanarak Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu da elde edeceğiz. Şimdiden hep birlikte tek yumruk olup bunu başaracağımıza güvenimiz sonsuz" dedi.

Çankaya Belediyesi'nce yapılan Çankaya'nın en büyük parkı olan Bademlidere Cumhuriyet Parkı bu akşam düzenlenen törenle açıldı. Açılışa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever katıldı. Park açılışında sanatçı Volkan Konak, konser verdi.

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

"Burası 750 dönüm ve belediyenin tapulu arsası. Biz burayı ranta açmadık, imara açmadık, betona açmadık. Ne yaptık? Halkın olanı halka geri vermek için ağaca, yeşile doğa açtık, sizlere açtık. Burası birilerinin elinde olsaydı ne yaparlardı? İmara açarlardı, ranta açarlardı, bir bakardınız ki burada 20-30 katlı binalar ve parası olan yine malı götürecek, halk yine kenarda kalacak. Biz bunu yapar mıyız? Yapmayız çünkü biz ranta değil halka hizmet ediyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE ANKARA'YI MANSUR YAVAŞ'LA TEKRAR KAZANACAĞIZ"

Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nda neler var? Macre parklarımız var, çocuk oyun alanlarımız var, piknik alanlarımız var, spor sahalarımız, bisiklet parkurlarımız, yürüyüş alanlarımız var. Gelip soluklanmanız için kafelerimiz var. Çocuklar evcil hayvanları sevsinler diye küçük bir hayvanat bahçesi var ve binicilik tesisi var. 9 buçuk yılda Çankaya'da ilkleri hayata geçirdik, rekorları kırdık, eserleri meydana getirdik. Çankayamızın ne eksiği varsa bir bir o eksiği giderdik, tamamladık.

Sosyal belediyecilikte de örnek olduk zirveye çıktık. Bir buçuk yıldır ekonomik krizi en çok öğrenciler gençler çocuklar hepimiz yaşıyoruz. Çankaya Belediyesi'nin yemekhanesini ve 100. yıldaki Çankaya Evi'nin yemekhanesini üniversite öğrencilerine açtık her gün 4 bin üniversite öğrencisi gelip akşam yemeğini belediyede yiyor. Yine aynı şekilde Türkiye'de sadece biz yapıyoruz. Türkiye'de gelir seviyesi en düşük olan 18 mahallemizdeki ilkokullardaki öğrencilere tam 3 bin ilkokul öğrencisinin sınıfına sırasına öğlen yemek götürüyoruz. 3 bin öğrencinin yemeğini ücretsiz olarak biz veriyoruz. Halkkartla açlık sınırının da altında yaşayan Çankaya'daki 2500 aileye aylık 1000'er lira nakit destekte bulunuyoruz. Her türlü sosyal yardımı yapıyoruz. Bu ekonomik krizde, bu darlık ortamında ekonomik krizin faturasını halka çıkarmaya, emekçiye, size çıkarmaya çalışanlara karşı 'Hayır' diyoruz, 'Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var, halkın yanında halkçı belediyeler var' diyoruz.

9 buçuk yıldır bir kuruş kredi kullanmadık, bir kuruş borç almadık. Belediyeyi borçlandırmadan, kendi kaynaklarımızla, öz kaynaklarımızla bu hizmeti yaptık. Yani bugünü kurtarmak için gelecekten çalmadık. Önümüzdeki seçimlerde de hep beraber yapacağımız bir iş var; Ankara'yı Mansur Yavaş'la tekrar kazanacağız. Artık bu ülkenin kaynaklarının bir avuç insana, bir avuç rantçıya aktarılmasına son vereceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, açılışta yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutlamaya başladık çünkü bize emanet edilen bir Cumhuriyet'e sahip çıkmak 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın onur borcudur, gurur borcudur. Şimdi Ankara'dayız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mansur Başkan burada. Halkın olanı halka veren, rantı halka veren, rantı vatandaşına dağıtan birçok CHP'li belediyeleri Mansur Başkan'la buluşturacağız. Vatandaşını düşünen başkanımızı bu emekleri için ve bu yeşil alanları, nefes alan Ankara'yı, Çankaya'yı inşa etmekteki mücadeleleri için teşekkür ediyorum."

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

"BUNDAN SONRAKİ SEÇİMDE SADECE ANKARA MERKEZDEKİ BELEDİYELER DEĞİL, TAŞRADAKİ BELEDİYELERİ DE KAZANARAK BELEDİYE MECLİSİ'NDEKİ ÇOĞUNLUĞU DA ELDE EDECEĞİZ"

"2019 yılında birtakım vaatlerle geldik. O zaman sadece vaat ediyorduk ama 2019 yılı 8 Nisan'dan itibaren tamamen halktan yana, Ankara halkının ihtiyacı neyse sadece onun için çalışarak, tabiri caizse israfı ortadan kaldırarak ve hiç kimseyi ayırmadan, Ankara halkının tamamını hemşehrimiz gibi görerek hizmet ettik. Darda kalanın yanında olduk, üretimi destekledik, hiç kimse bir kişiyi ayırdığımızı iddia edemez, bir kuruş israf ettiğimizi de söyleyemez. Önce insan sağlığı, insan hayatı diyerek çıktığımız yolda yaptığımız belediyecilik hizmetiyle Türkiye'nin birçok belediyesine örnek olduk ve yeni bir anlayış getirdik. Belediyeciliğini betondan ibaret olmadığını, asfalttan ibaret olmadığını gösterdik. Pandemi dönemi yaşadık, ekonomik sıkıntılar yaşadık, engellemeler yaşadık ama Ankara halkına huzur geldi. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, en önemli şey budur. Hiç kimseyi ayırmadık, herkesi hemşehri gibi kabul ettik ve bundan sonra da bu şekilde hizmet edeceğiz. Son genel seçimlerin sonuçlarına göre bile Ankara'da artık birçok belediye el değiştiriyor. Bundan sonraki seçimde sadece Ankara merkezdeki belediyeler değil, taşradaki belediyeleri de kazanarak Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu da elde edeceğiz. Şimdiden hep birlikte tek yumruk olup bunu başaracağımıza güvenimiz sonsuz."