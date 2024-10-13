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Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu vahşete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in surlarda buluştuğu İkbal Uzuner ile gizli bir odada yaklaşık 4 saat geçirdiği ve genç kızı sırtında getirdiği siyah çantanın içerisindeki bıçaklarla bu bölmede parçalara ayırdığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te yaşanan ve 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in birkaç dakika arayla imza attığı katliama ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cani Semih Çelik, önce evine çağırdığı sevgilisi Ayşenur Halil'i vahşice hayattan kopardı. Ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i öldürüp parçalara ayırdı. İkbal'in başını kesip surlardan aşağı atan katil ardından boğazına ip geçirerek surlardan atlayıp canına kıydı.

ÇİFTE CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdü. Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş

SURUN İÇİNDEKİ GİZLİ ODADA KATLETMİŞ

Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyaller incelenirken, diğer yandan görgü tanıkları ve aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor. Sabah gazetesinin ulaştığı detaylara göre katil zanlısı Semih Çelik'in surların burçlarına parçalarını çıkardığı İkbal Uzuner'i surun hemen içerisinde gizli bir odada kestiği tespit edildi.

Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş

YAKLAŞIK 4 SAAT GEÇİRMİŞLER

Çelik'in Ayşenur Halil'in boğazını kestikten sonra surlara hareket ettiği ve İkbal Uzuner'le burada buluştuğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelik, surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi.

Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş

ÇEVREDEKİLERE SES GİTMEDİ

Çelik, genç kızı sırtında getirdiği siyah çantanın içerisindeki bıçaklarla bu bölmede parçalara ayırdı. Güvenlik birimleri, surun iç kısmında yaşanan cinayetle ilgili çevreden herhangi bir ses duyulmamasını, bölmenin surun iç kısmında kalmasına ve kalın duvarlarının olmasından kaynaklanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (2)

Bozkurtlar Diriliyor:

kiz cocuklari örnek alsın. ne isin var surlarda gizli bolmede elin piskopatiyla. hadi bilmiyosun piskopat oldugunu elin adamiyla ne işim var. azdinizmi kudurdunuzmu neden biriyle bulusma sevgili olma geregi duyuyosunuz. okulunuza dersinize bakin. herseyin bir zamani var...

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Emre null:

toplumda ahlaki çöküş var nedenleri 1 devletin otoritesinin azlığı 2 az cezalı kanunlar 3 okullar 4 anne babalar 5 Diyanet devlet son yıllarda herseye seyirci bu da suç islyecekler icin bulunmaz nimet 2 cezalar az olunca suçlular nasilsa serbest bırakılır im deyip korkmuyorlar 3 çocuklarımız hayatını 5 günü 8 saati okuldalar demek ki ya eğitim sistemi yanlış ya da öğretmenler çocuklara doğru eğitimi vermiyor ya da yeterli eğitimi vermiyor 5 anne babalar çocuklarıyla ilgilenmeye me yapiyor kimlerle arkadaş onlara dikkat etmiyor boyle olunca çocuklar uyuşturucu satıcılarınin eline düşüyorlar 5 alkol sosyal medya bakin 14 yaşındaki çocuklar alkol içiyor ayrıca medya ve ünlüler de alkole şiddete teşvik edici yayınlar filmler diziler yapiyorlar yani çözümler çok ama tankları sokağa çıkarıp alkolu yasaklayacak hz ömürler yok

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