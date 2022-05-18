Candan Yüceer'den Bakan Özer'e: "Tek Düşündüğü Eşini Dostunu Bakanlık Kadrolarına Yerleştirmek"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ÖSYM'den getirdiği makam şoförünü istisnai kadro olan özel kalem müdürü olarak atayıp memur yapmasına tepki gösterdi. Yüceer, "100 binlerce öğretmen 85-90 puanlarla atama beklerken, binlerce öğretmenin 'ücretli' adı altında emeği sömürülürken, eğitim sistemimiz çökmüşken hak, hukuk, liyakat bilmeyen Bakan'ın tek düşündüğü, eşini dostunu Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yerleştirmek. Bu adaletsizliği, vicdansızlığı, liyakatsizliği kınıyorum ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesini diliyorum" dedi.

Mahmut Özer, ÖSYM başkanlığı yaptığı dönemde makam şoförü olan ve devlet memuru olmayan İlyas Öcal'ı, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanınca sözleşmeli işçi statüsünde yanında getirmişti. Bakan Özer'in, makam şoförü İlyas Öcal'ı, istisnai kadro olan özel kalem müdürlüğüne atadığı ve devlet memuru yaptığı ortaya çıktı.

Candan Yüceer, bugün yaptığı açıklamada, Bakan Özer'in şoförünü istisnai kadro ile memur yapmasına tepki gösterdi.

"ŞOFÖR İLYAS ÖCAL'I BİR YERDE GENEL MÜDÜR OLARAK GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN"

Yüceer, "Vatandaşın sorunlarına sağır ve dilsiz olan iktidarın aklı fikri, 'devletin malını, ihaleleri, kendilerinin ve yandaşlarının çıkarları için nasıl kullanabilirim'de. 'Kuralsız, sınavsız, keyfi bir şekilde eş, dost, akrabaları, partilileri nasıl devlet kadrolarını yerleştirebilirim'de. Bunlardan birisi de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Göreve geldiği ilk günden bugüne, öğretmenlerin ve eğitim sisteminin sorunlarıyla ilgileneceğine eş, dost, komşu, arkadaşlarının liyakatsiz atamalarıyla meşgul oluyor. Şimdiye kadar okey arkadaşlarını, çocuğunun bakıcısını, doktorlarını, eşinin gün arkadaşlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmasıyla yakından ilgilenen Bakan, son olarak ÖSYM Başkanı olduğu dönemdeki makam şoförünü önce Milli Eğitim Bakanlığı makam şoförlüğüne, sonrasında özel kalem müdürlüğüne atama ile devlet memuru yaptı. Hızını alamayıp akabinde, Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü olarak atamasını yaptı. Bakalım yarın ne olacak? Şoför İlyas Öcal'ı bir yerde daire başkanı veya genel müdür olarak görürseniz hiç şaşırmayın" diye konuştu.

Yüceer, "Yüz binlerce öğretmen 85-90 puanlarla atama beklerken, binlerce öğretmenin 'ücretli' adı altında emeği sömürülürken, eğitim sistemimiz çökmüşken hak, hukuk, liyakat bilmeyen Bakan'ın tek düşündüğü, eşini dostunu Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yerleştirmek. Bu adaletsizliği, vicdansızlığı, liyakatsizliği kınıyorum ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesini diliyorum" dedi.