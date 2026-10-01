Canan Yaşar, Çankırı'da 39. Ahilik Haftası'nda Yılın Ahisi seçilen ilk kadın oldu

Çankırı'da 10 yıldır esnaflık yapan Canan Yaşar, 39. Ahilik Haftası kapsamında kentte "Yılın Ahisi" seçilen ilk kadın oldu.

Eşini 2010 yılında kaybettikten sonra 2 çocuğuyla yaşam mücadelesini sürdüren Yaşar, çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmaya başlamasının ardından uzun yıllardır hayalini kurduğu esnaflığa adım atmaya karar verdi.

Evinde poğaça, börek ve kek yaparak kendini geliştiren Yaşar, bu alandaki becerisini zamanla mesleğe dönüştürerek 10 yıl önce kendi iş yerinde hizmet vermeye başladı.

Tecrübesinin yanı sıra müşterileri ve çevre esnafıyla kurduğu ilişkilerle de kentte tanınan simalar arasında yer alan Yaşar, 39. Ahilik Haftası kapsamında "Yılın Ahisi" seçildi.

Yaşar, kentte bu ünvanı alan ilk kadın oldu.

"Yaptığımız işe inanmanın verdiği cesaretle yola çıktık"

Canan Yaşar, AA muhabirine, iş yerini açmadan önce Çankırı'da bu alanda bir ihtiyaç olduğunu gözlemlediğini söyledi.

İş yerini açarken başarılı olacağı konusunda hiç tereddüt yaşamadığını dile getiren Yaşar, "Niyet iyi olunca, kararlı olunca ve yapacağınız işe inandığınız zaman gerisi kolay. Hedeflerimiz vardı ve o hedefler doğrultusunda ilerlemek bize zor gelmedi. Dükkanı tutmak, gerekli işlemleri yapmak, hepsini zevkle yaptık. Daha önce hiçbir yerde çalışma hayatım olmadı, bu konuda herhangi bir eğitim de almadım. Çocukluk hayalimdi. Yaptığımız işe inanmanın verdiği cesaretle yola çıktık." dedi.

Yaptığı ürünlerin tamamını evinde öğrendiği tariflerden yola çıkarak hazırladığını belirten Yaşar, "Bir tarifi alırken de tezgaha çıkarırken de en az iki üç kez deneme yapıyorum, ondan sonra tezgaha koyuyorum. Poğaçalar, börekler, ev kekleri, ev kurabiyeleri ve sütlü tatlılar yapıyoruz." diye konuştu.

"Hayatımda aldığım en güzel ünvan"

Çankırı'da ilk kadın ahi seçilmesinin kendisi için gurur verici olduğunu vurgulayan Yaşar, "Ahilik, yaptığınız ticaret, ahlakınız, yardımseverliğiniz ve çevrenizdeki insanlarla diyaloğunuzla bir bütün olduğu zaman çok önemli bir ünvan. Çankırı'da ilk kadın ahi olmak çok gurur verici. Diyebilirim ki hayatımda aldığım en güzel ünvan. Çok mutlu oldum, bana büyük gurur verdi." ifadelerini kullandı.

Yaşar, kadınların istedikleri takdirde birçok şeyi başarabileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben kadınlara hep, 'Hayata havlu atmayın.' diyorum. Bazen kendi hatalarınız, bazen coğrafi nedenler, bazen de karşılaştığınız insanlar sizi istemediğiniz noktalara getirebilir ama orada bir düşünün, kendinizi silkeleyin ve hayata yeniden başlayın. Başarıların tesadüf olduğuna inanmıyorum. Başarının disiplinle, çok çalışmayla ve güzel ahlakla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunları yapar, disiplinli çalışır ve işinize gücünüze bakarsanız çok güzel şeyler ortaya çıkıyor."

Kaynak: AA