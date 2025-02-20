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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy'de Kapılarını Açtı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy'de Kapılarını Açtı
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Şarköy ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müze, savaş dönemine ait objeler, videolar ve belgelerle dolu. Proje Koordinatörü Engin Karataş, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu belirtti.

Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Şarköy ilçesine geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Şarköy ilçesinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan müzeyi ziyaret edenler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş, yaptığı açıklamada, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu söyledi.

Müzenin iki gün boyunca ilçede ziyaretçilerini bekleyeceğini aktaran Karataş, "Müzemizin içinde 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve çeşitli görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu tüm halkımıza ulaştırmak amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergileniyor. Müzeye tüm Şarköy halkını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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