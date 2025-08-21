Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 'yeşil yakalı' çalışan yetiştiriyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle yürüttüğü "Sürdürülebilir Yeşil Dönüşümün Uluslararası Alanda İşlerliği: Üniversitelerarası Etkileşim Projesi" kapsamında çevre dostu uygulamaları benimseyen ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden sektörlerde çalışan "yeşil yakalı" insan kaynağı yetiştiriyor.

ÇOMÜ Rektörlüğünün projesi kapsamında Balkanlar'dan Orta Asya'ya uzanan bölgede Kuzey Makedonya, Kosova, Azerbaycan ve Türkmenistan'da başta mühendislik olmak üzere farklı alanlarda lisans ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren 160 gence, üniversitenin Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla iklim değişikliği, atık yönetimi, sürdürülebilirlik raporları, karbon piyasası, enerji türleri ve yeşil enerji, yeşil inovasyon, yeşil vergilendirme ve yeşil politikalar konusunda eğitimler verildi.

İleri düzeyde 40 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, son aşamada Çanakkale'de bulunan büyük sanayi kuruluşlarında 10 iş günlük teknik gezi ve teknik eğitim programı içeren bir staj programına alındı.

Azerbaycan ve Kuzey Makedonya'dan gelen 10 öğrenci, sanayi-üniversite işbirliği ekseninde eğitimi alıp katılım sertifikası dışında referans mektubu elde etti.

Eğitim sonunda firmaların ve kurumların yeşil dönüşüm sürecinden sorumlu "yeşil yakalı" çalışan olabilecek düzeye ulaşan öğrencilere istihdam önceliği sağlanacak.

"AB müktesebatında tüm sektörlerin yeşil yakalı çalıştırma zorunluluğu var"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, TİKA işbirliğiyle Balkanlarda ve Türk coğrafyasında yeşil dönüşüm ve yeşil sertifika eğitimleri verdiklerini söyledi.

Eğitimleri uygulama aşamalarıyla bütünleştirdiklerini anlatan Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Kentimizdeki büyük ölçekli sanayi kuruluşu olan İÇDAŞ AŞ'de staj çalışmalarını yapıyorlar. Staj sonucunda hem sertifikalarını kendilerine vereceğiz hem de birer altın bilezik olan referans mektuplarını kendilerine vereceğiz. Avrupa Birliği (AB) müktesebatında artık, tüm sektörlerin yeşil yakalı çalıştırma zorunluluğu var. Çok yakın dönemde bu ülkemizde de söz konusu."

Erenoğlu, ÇOMÜ olarak yeşil yakalı eğitimiyle takdire değer bir aşama katettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışı ziyaretlerinde üniversite görüşmelerimde Yeşil Dönüşüm Eğitim Modülleri Projesi'ni anlattığımda doğrudan talep geliyor. Herhangi bir alanda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencileri eğitime dahil edebiliyoruz. Uluslararasılaşma kapsamında yabancı öğrencileri Çanakkale'de misafir ediyoruz. Öğrencileri iki-üç hafta boyunca aldıkları eğitim sayesinde adeta birer Çanakkale gönüllüsü ve elçisi gibi ülkelerine göndereceğiz."

Prof. Dr. Eroğlu, devletin bütün kademelerinden yeşil yakalı eğitiminde ve yeşil dönüşüm sertifika eğitiminde destek aldıklarının altını çizdi.

Bu eğitimleri artırmaya planladıklarını dile getiren Erenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın dönemde Azerbaycan'dan ve Türkmenistan'dan birkaç üniversiteyi dahil ettik. Özbekistan tarafında çalışmalar devam ediyor. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Kuzey Makedonya tarafından yine çalışmalarımız var. Afrika coğrafyasında güzel çalışmalarımız bulunuyor. Bir akademisyeni yine orada görevlendirildik. Gerekli görüşmeleri yürütüyor. Katma değerli işler olmaya devam edecek. Yeşil yakalı çalışan yetiştirmede lider kurum olmayı hedefliyoruz. Bu konuda da iddialıyız."

Erenoğlu, Türkmenistan Eğitim Bakanlığı ile ikili görüşmelerinin bulunduğunu bildirdi.

"Ülkelerin dönüşümüne destek vermek istiyoruz"

ÇOMÜ Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Dilvin İpek de bu eğitimin özellikle yeşil yakalı çalışan yetiştirmeyi amaçladığının altını çizdi.

Proje kapsamında temel ve ileri seviye eğitim verdiklerini kaydeden İpek, "Eğittiğimiz gençleri ülkemize getirerek bu alanda bir de uygulamalı eğitim yapmalarını sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik, yeşil teknolojiler, yeşil uygulamalar konusunda ülkelerin dönüşümüne destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

İpek, projede görev alan gençlerde yeşil dönüşüm ve sıfır atık projeleri konusunda bilinç oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Avrupa Birliğinin oluşturduğu yeşil dönüşüm süreciyle beraber çok büyük rol üstlendiklerini aktaran İpek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başında bulunduğu Sıfır Atık Projesi ve Birleşmiş Milletler'deki danışma kuruluyla beraber Türkiye'nin rolünü de ortaya çıkarmayı amaçladık. Buradaki öğrencilerimiz Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihtiyaç duydukları her eğitimi alıyor. Atık yönetiminden yeşil dönüşüme kadar bu işin mali boyutlarına, hukuki boyutlarına kadar her türlü eğitimi alıyorlar."

Kuzey Makedonya Tetova Üniversitesinden eğitim için gelen öğrencilerden Nisa Jonuzi de projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aynı üniversitede öğrenim gören Enesa Nesimi de proje kapsamında aldıkları eğitimleri ülkelerine aktaracaklarını söyledi.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi öğrencisi Amina Valiyeva da aldıkları eğitimlerin gelecekleri için verimli olduğunu aktardı.

Azerbaycanlı öğrencilerden Seymur Namazov ise ülkelerine döndüklerinde, yeşil dönüşüm konusunda tecrübeleri aktarmak istediklerini ifade etti.