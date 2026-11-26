Çanakkale Lapseki'de kazada ölen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Şahin Adana'da defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çanakkale Lapseki'de motosikletinin tır ve otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Şahin, Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi. Tepecikören Mahallesi'ndeki törene ailesi, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Mustafa Atlı katıldı.
Çanakkale'de trafik kazasında yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şahin'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.
Lapseki ilçesinde dün kullandığı motosikletin trafik ışıklarında bekleyen tır ve otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Şahin'in cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi'ne getirildi.
Cenaze, mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.
Törene Şahin'in ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA