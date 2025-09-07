Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Coşkulu Etkinlikler Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali sekizinci gününde de etkinliklerle sürdü.

Festival kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun Çanakkale Kordon'da gerçekleştirdiği konser, festivalin en coşkulu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

HasSak Ethno-Folk Group, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Geleneksel Kazak ezgilerini modern yorumlarla buluşturan grup, dinleyicilere kültürel bir müzik ziyafeti sundu.

Nedime Hanım Konağı'nda gerçekleşen "Ahşap Baskı Yazmacılık Atölyesi" ile katılımcılar, geleneksel el sanatlarından biri olan yazmacılığı yakından tanıma ve kendi desenlerini oluşturma fırsatı buldu.

Minikler yaratıcılıklarını geliştirdi

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin sekizinci gününde çocuklar, "Maşa ile Koca Ayı" çocuk tiyatrosu ile gönüllerince eğlendi.

"Tarih Koyucuları" ve "Kültür Koruyucuları" etkinliklerinde kültürel mirasa sahip çıkma konularında eğlenceli bir eğitim alan çocuklar, "Çocuk Oyun Şenliği"nde geleneksel çocuk oyunları ile unutulmaz anılar biriktirdi. Çocuklar, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Robotik Kodlama" etkinliğinde ise temel kodlama becerileri kazandı.

Çanakkaleli minikler, Esas 17 Burda AVM'de gerçekleşen "Maske Atölyesi"nde birbirinden renkli maskeleri tasarlayarak yaratıcılıklarını geliştirirken, Karagözün Kukla Atölyesi'nde "Asetat Karagöz Yapımı ve Karagöz Orman Bekçisi Gösterisi" ile el sanatlarında yeni deneyimler yaşadı.

"Hayal Dükkanı" çocuk oyunu, Esas 17 Burda AVM'de minik izleyicilerle buluştu. Mevlana İdris'in aynı adlı kitabından ilhamla sahnelenen oyun, iki zaman yolcusunun hayal dolu maceralarıyla çocuklara hayal gücünün sınırsızlığını keşfetme fırsatı sundu.

Çanakkale yeni yıldızını seçti

Festival kapsamında Esas 17 Burda AVM'de yer alan "Sen de Söyle" kabininde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilen iki finalist, Bengü konseri öncesi Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde on binlerce kişinin önünde şarkılarını söyledi.

Sahnede Zeynep Casalini'nin "Duvar" şarkısını seslendiren Berkay Küçükyılmaz dinleyicilerin oylarıyla birinci seçildi. Canlı gerçekleşen oylama sonucunda Küçükyılmaz, yüzde 53,6 oy oranıyla "Sen de Söyle"nin galibi oldu.

Esas 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken, Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam etti.