Çanakkale - Köpek, kedi yavrularını emzirirken görüntülendi
ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde, bir köpeğin bölgedeki yavru kedileri emzirdiği görüldü. Çevredekiler o anlar cep telefonuyla kayda aldı.
Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ, (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı