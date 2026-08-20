Haberler

Çanakkale - Köpek, kedi yavrularını emzirirken görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde, bir köpeğin bölgedeki yavru kedileri emzirdiği görüldü. Çevredekiler o anlar cep telefonuyla kayda aldı.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı