Çanakkale Eceabat'ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı.

YANGININ İLERLEMESİ SABAH SAATLERİNDE DURDURULDU

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yangının ilerlemesinin durdurulduğunu ve kontrol altına alınmasına çalışıldığını duyurmuştu. Olayda can kaybı olmadığını duyuran Bakan Yumaklı, 575 hektarın zarar gördüğünü ifade etti.

ÇANAKKALE YANGINI 24 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaptığı son açıklamada Çanakkale Eceabat'taki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, "Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerin aktif hale gelmesi mümkün olabilir mi diye kontrol ettik. İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik. An itibarıyla Çanakkale Ecabat yangını kontrol altına alınmıştır. 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinası, 540 personel ile başlamıştık. An itibarıyla helikopterlerimiz, İHA'larımız, iş makinalarımız da dahil olmak üzere AFAD, valilik diğer kamu kurumları, özel sektördeki bazı kurumların da katılımıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık, bine yakın arkadaşımız da bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu. Arkadaşlarımız ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar." dedi.

BİÇERDÖVER VE BALYA BAĞLAMA İŞLERİNE KISITLAMA

Orman yangını güçlükle kontrol altına alınırken başka yangınların önüne geçilmesi için hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 2024 yılı içerisinde sıkça meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinası vb.) kaynaklı olması sebebiyle; ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinalarında samanın parçalanması amacı ile takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olan haşbayların sökülerek balya makinelerinin kullanılmasına, 23 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19-22 Haziran tarihlerinde saat 06.00 başlayıp 11.00 da son verilmesi hususunda karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK AÇILDI

Orman yangını nedeni ile Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek taraflı olarak kapatılmıştı. Boğazdaki gemi trafiği, tekrardan çift yönlü olarak açıldı.