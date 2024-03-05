Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilirken sarsıntı akıllara "Büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusunu getirdi.

"BEKLEDİĞİMİZ KOLLA İLGİLİ DEPREM DEĞİL"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan deprem uzmanı Şükrü Ersoy, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde.

"GEMLİK KÖRFEZİ'NDE BİR AKTİVİTE VAR, İZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı. Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz.

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy.

"İSTANBUL NÜFUSUNUN AZALTILMASI GEREK"

Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir. Mutlaka İstanbul nüfusunun azaltılması gerek. Bu kadar kalabalık bir şehirde en mükemmel planlar bile zararlar verebilir. Tablo çok içaçıcı değil. Burası ekonominin kalbinin attığı yer. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın dorunu. İstanbul'da kesin yıkılması gereken yerler zamanında yapılsaydı bugün daha iyi şeyler konuşuyor olacaktık."

"DEPREM OLAN BÖLGELERDE EN AZ 2 YIL BU ARTÇILARI HİSSEDEBİLİRİZ"

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy "Derinlik önemli mi?" sorusuna ise "Tabii, çünkü yer içinde enerji soğurulmadan çıktığında daha fazla hissedersin. Bizim normal seyirde 22-24 bin deprem olması gerekirken bu sene 75 bin deprem oldu. Bunların 50 bin tanesi artçı deprem ve deprem bölgesinde, kalanları ise diğer bölgelerde. Ama bu bile sayı olarak fazla. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; Türkiye'nin her yerinde şu an bile yıkıcı bir deprem haberi alabilirsiniz. Deprem olan bölgelerde en az 2 yıl bu artçıları hissedebiliriz" yanıtını verdi.

"DEPREMİN YAKLAŞTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Ersoy "İstanbul'da depremin periyodu 250 yıl mı?" sorusunu "Elbette her şey bağlantılı ama geçmişe bakarak olasılık hesapları yapılıyor. Kıta hareketlerini de ölçüyoruz. Buna göre gerilimin fazla olduğu depremin yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama saatini gününü söyleyemeyiz. Şu anda bile büyük bir depremle karşılaşabiliriz. İstanbul için değil de kuzey kol için 250 yıl periyodu konuşulabilir" şeklinde cevapladı.

TÜYSÜZ: BU FAYIN İSTANBUL'U ETKİLEMESİ OLDUKÇA ZOR

Öte yandan NTV yayınına katılan Jeolog Okan Tüysüz, depremin meydana geldiği noktada Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) 1953'te kırılmış bir kolu olduğunu belirterek, "Büyük bir deprem olma olasılığı yok diyebiliriz. Bu fayın İstanbul'u etkilemesi oldukça zor. Hissederiz, sarsılırız ama hasar oluşturmaz" dedi.