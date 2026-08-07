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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Çanakkale'de jandarmanın temmuz ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda 27 kg esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarmanın temmuz ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-31 Temmuz arasında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 68 şüpheliye yönelik 35 adrese düzenlenen operasyonda, 27 kilogram esrar, 397 kök Hint keneviri, 7 kök skunk, 294 gram skunk, 46 gram kenevir tohumu, 2 gram skunk tohumu, 604 gram sentetik uyuşturucu, 126 sentetik ecza, 21 litre kaçak alkol, 6 hassas terazi, suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 115 lira, 2 uyuşturucu öğütme aparatı ve 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 14 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i hakimlikçe tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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