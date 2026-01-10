Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Haberler

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki sürücü Mehmet Dallıoğlu yaşamını yitirdi. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Lapseki içesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Umurbey beldesinde Mehmet Dallıoğlu'nun (73) kullandığı 17 FZ 662 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi traktörün altında kalan Dallıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aracın altından çıkarılan cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
