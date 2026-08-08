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Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Tekne Kıyı Güvenliği Tarafından Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Tekne Kıyı Güvenliği Tarafından Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metrelik tekne, telefonla yardım çağrısı yapılmasının ardından Kıyı Emniyeti'ne ait KIYEM-1 botu tarafından yedeklenerek Eceabat İskelesi'ne güvenli şekilde çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişi bulunan tekne, yardım talebinin ardından tahlisiye botu ile yedeklenip Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde 14 metre uzunluğundaki bir tekne makinelerindeki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişi bulunan tekne, tahlisiye botuyla Eceabat İskelesi'ne çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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