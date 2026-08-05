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Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır Köyü mevkisinde saat 19.19'da çıkan orman yangını, saat 23.50 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Çanakkale Valiliği ekiplere teşekkür ederek vatandaşları yangına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 19.19 sıralarında çıkan yangın, saat 23.50 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Valiliğinden sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Ezine ilçesi Gökçebayır Köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında büyük özveriyle görev yapan başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları; açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları önemle rica olunur." denildi

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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