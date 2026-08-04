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Ezine'de orman yangını: Karadan müdahale sürüyor

Ezine'de orman yangını: Karadan müdahale sürüyor
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YANGINA MÜDAHALE KARADAN SÜRÜYOR Çanakkale’nin Ezine ilçesinde otluk alanda saat 19.19’da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

YANGINA MÜDAHALE KARADAN SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda saat 19.19'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına ilk anlarda havadan 2 Uçak, 2 helikopter karadan ise 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleye devam ediliyor.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Ezine ilçesi, Gökçebayır Köyü mevkisinde, 04 Ağustos 2026 Salı günü saat 19.19 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam etmektedir. Yangına, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan; 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN- Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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