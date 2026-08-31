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Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangını

Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangını
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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