Çanakkale'de orman yangını

YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'de merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edildi.

'6 HELİKOPTER, 16 ARAZÖZ VE 5 DOZER İLE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Vali Toraman açıklamasında, "Çanakkale merkez Saraycık yangınına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla müdahale etkin bir şekilde devam etmektedir. Yangın, geçen yıl yanan alanda ot yangını şeklinde seyretmektedir. Bütün kurumlarımız, araç ve personelleri ile sahada özveriyle çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı